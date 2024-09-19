Утверждены новые тарифы для домов престарелых

Их обновили областные власти с учетом текущих экономических реалий.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области (ранее – Управление по тарифам) издал сразу несколько приказов об утверждении тарифов на различные социальные услуги. Обзор документов провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, установлены тарифы на социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги и «услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг», имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Так, тариф на предоставление жилой площади составляет 70,37 рубля в день, на обеспечение питанием – 365,31 рубля в день.

«Установлены тарифы на различные виды социальных услуг, предоставляемых домами социального обслуживания общего типа в стационарной форме, – следует из отчета аналитиков. – Так, тариф на обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования увеличен с 84,48 рубля до 90,56 рубля в день, на выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг, – с 14,7 рубля до 15,76 рубля в день».

В центрах социальной профилактики и реабилитации инвалидов стоимость предоставления жилья теперь составляет 186,39 рубля в день, обеспечения питанием – 399,92 рубля в день, обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) – 39,69 рубля в день, обеспечения помещениями для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности – 254,59 рубля в день. За пользование мебелью с инвалидов будут взимать по 87,61 рубля в день.

Также определены тарифы на ряд услуг домов социального обслуживания психоневрологического типа. В том числе установлена стоимость социально-психологических услуг: тариф на социально-психологическое консультирование, включая вопросы внутрисемейных отношений, составляет 2,62 рубля, тариф на психологическую помощь и поддержку, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг, – 1,77 рубля, на социально-психологический патронаж – 1,63 рубля.

В геронтологических центрах новый тариф на обеспечение питанием составляет 272,51 рубля в день, на обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) граждан, частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, – 101,05 рубля в день, лиц, полностью утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, – 108,82 рубля в день. Предыдущие приказы о тарифах, изданные годом ранее, теперь признаны утратившими силу.

ИА «Орелград»