Финансирование орловских школ вызвало вопросы у КСП

19.9.2024 | 7:30 Важное, Новости, Образование

Обнародован отчет о проверки образовательных субвенций.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Контрольно-счетная палата Орловской области провела анализ предоставления и целевого использования субвенций. Последние выделяются на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного и среднего общего образования. В результате было выявлены отдельные недостатки в деятельности департамента образования Орловской области, а также ряд нарушений при использовании субвенции образовательными организациями.

КСП отмечает, что в нарушение норм федерального закона на региональном уровне не разработан порядок расчета финансового обеспечения затрат при организации образовательной деятельности в малокомплектных школах. Анализ финансирования указал на «недостаточность предусмотренных средств образовательным организациям на приобретение технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов».

При наличии в отдельных школах классов-комплектов, утвержденных приказом директора, оплата труда педагогическим работникам осуществлялась не за класс-комплект, а отдельно по каждому классу. По мнению аудиторов, это привело к искажению статистической отчетности. В Кутафинской СОШ в классы-комплекты объединили обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, что в КСП также сочли нарушением.

В этой же школе, а также в Дубовской ООШ за счет средств субвенции некоторым работникам были установлены доплаты, не относящиеся к обязанностям педагогического персонала, а также доплаты за работу, непосредственно входящую в круг должностных обязанностей. Например, учителю физкультуры доплачивали за работу спортивного зала и спортивную работу. Подобное аудиторы называют нарушением норм Трудового кодекса РФ, а расходы на указанные доплаты составили 200,9 тысячи рублей.

Кроме того, в нарушение статей 282 и 284 Трудового кодекса РФ продолжительность работы бухгалтера Кутафинской школы, «одновременно выполняющей работу в трех (!) образовательных учреждениях», с учетом совместительства составляла 2,5 ставки. Это превышает месячную норму рабочего времени, установленную для соответствующей категории работников.

«В нарушение требований статьи 147, части 4 статьи 216 Трудового кодекса РФ в отсутствие результатов проведенной аттестации рабочих мест педагогическим работникам образовательного учреждения установлены компенсационные выплаты за работу во вредных условиях труда», – резюмирует КСП.

ИА «Орелград»


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