В Ливнах из-за «дачной амнистии» выросла нагрузка на архив

Удивительная тенденция связана с ростом числа обращений.

В Ливнах муниципальный архив отметил рост количества обращений, связанных с изменениями в пенсионном законодательстве и «дачной амнистией». Об этом на оперативном совещании у главы города рассказала начальник архивного отдела администрации Ливен Елена Лобцова. По ее словам, ежегодно поступает около 1500 запросов граждан о подтверждении прав на получение пенсий и пособий, различных льгот, приватизации объектов недвижимости от граждан и организаций, судей и адвокатов.

«Муниципальный архив формируется с 1935 года, – сообщает со ссылкой на докладчика администрация города. – В нем около 30 тысяч дел объединены в 105 архивных фондов, а пополняют его документами 26 организаций – источников комплектования, в которых сегодня хранится около 5 тысяч дел постоянного хранения».

Напомним, «дачная амнистия» дает гражданам возможность оформить свои права на недвижимость, правоустанавливающие документы в отношении которой отсутствуют. В последние годы на федеральном уровне были упрощены процедуры регистрации права на объекты недвижимости. В Орловской области за весь период действия «дачной амнистии», начиная с 2006 года, местные жители оформили в упрощенном порядке больше 50 тысяч объектов недвижимости. Действие «дачной амнистии» неоднократно продлевалось, сейчас оно продлено до марта 2031 года.

Что касается архива, то в Ливнах уже не первый год действует муниципальная программа развития архивного дела. Один из ее основных целевых индикаторов: доля запросов, исполненных в установленные законодательством сроки. Она должна составлять 100 процентов. К концу реализации программы доля закартонированных архивных документов должна составить 70 процентов, доля описаний дел архивного отдела, включенных в электронные описи, – 100 процентов.

«Выполняя социально-правовые запросы граждан, архив выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, – говорится в паспорте программы. – Аутентичность хранящихся в архиве документов, их неприкосновенность означают, что они носят доказательный характер. Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на усиление социальной значимости архива в социально-экономической и культурной жизни города».

Достигнутые показатели позволят оперативно оценивать эффективность и вносить необходимые коррективы в рамках намеченных программных мероприятий. Власти райцентра отмечают, что в течение последних 5 лет «достигнута положительная динамика роста основных показателей деятельности муниципального архива». Источниками комплектования муниципального архива являются организации и предприятия, создающие документы, имеющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного наследия города.

Архивные документы размещены в двух приспособленных архивохранилищах: в основном площадью 85 квадратных метров и в дополнительном площадью 37,2 квадратных метров. Степень загруженности архивохранилищ составляет 98 процентов. Работа по комплектованию архивного отдела проводится постоянно: организации продолжают ликвидироваться, что неизбежно увеличивает приток в архив документов и соответственно влечет за собой потребность в увеличении площадей архивохранилищ.

ИА «Орелград»