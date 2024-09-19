Фонд развития Президентской академии передал помощь для курских переселенцев

Груз отвезли в ПВР Сосковского района Орловской области.

Ранее по решению ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова на базе Президентской академии в Орле сформирован Штаб поддержки граждан, прибывших из Курской области, который осуществляет закупку, сортировку и транспортировку гуманитарной помощи, а также решается все сопутствующие вопросы.

На днях представители академии передали в ПВ Сосковского района первый такой груз. За счёт собранных средств Фонда развития Президентской академии были приобретены и доставлены два холодильника, две морозильные камеры, четыре электрических чайника, две стиральные машины, два телевизора с большой диагональю, две микроволновых печи, два утюга и столько же гладильных досок, а также две душевых кабины.

Также оборудования спальных мест закуплены 50 комплектов постельного белья. Кроме того, для переселенцев приобрели десятки единиц разных средств личной гигиены.

По словам главы Сосковского района Орловской области Романа Силкина, предоставленная помощь позволит обустроить ПВР в кратчайшие сроки.

ИА “Орелград”