В Орле при строительстве дороги погибли рабочие

Трое доставлены в медицинское учреждение.

ЧП произошло вечером 18 сентября. При проведении строительных работ в Зареченском микрорайоне провалился грунт. На месте работают экстренные службы, специалисты МЧС России осуществляют дежурство, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По данным «Орелграда», два человека погибли, трое госпитализированы.

По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проводится проверка в связи с обрушением грунта при строительстве дороги. Будет проверено соблюдение законодательства при осуществлении работ, в том числе в сфере охраны труда, уточнили в ведомстве.

О строительстве какого именно объекта идет речь, ни в одном из сообщений не упоминают. Однако в Зареченском реализуется один из крупных проектов Орла – строительство третьего выезда из микрорайона. Улица Витольда Почернина должна соединить Зеленина областной столицы и Царёв Брод Орловского округа. С весны 2024 года подрядчик был занят демонтажем очистных сооружений, устройством сетей кабельных лини и связи, ливневой канализации.

Напомним, контракт на строительство выезда из Зареченского микрорайона заключен с ООО «Строй-проект». Цена – 202,5 миллиона рублей. Протяженность дороги – 855 метров. Сдать объект должны следующим летом.

ИА “Орелград”