Как под Орлом на самом деле строят ФАПы, рассказали в облсовете

Выявлено немало нарушений.

Заместитель начальника экспертно-аналитического отдела Контрольно-счетной палаты Орловской области Наталья Новикова рассказала депутатам Орловского облсовета об итогах проверки расходования бюджетных средств на приобретение быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Доклад прозвучал на заседании профильного по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству, которое прошло в стенах Плещеевской ЦРБ.

«Наталья Новикова сообщила о выявленных нарушениях и недостатках в деятельности учреждений здравоохранения при приобретении и монтаже быстровозводимых модульных конструкций ФАПов, в том числе о нарушениях законодательства в сфере закупочной деятельности и о доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения, – отметили в КСП. – Выявленные нарушения послужили основанием для внесения представлений в адрес руководителей учреждений здравоохранения».

Из отчета следует, что ФАПы строят в рамках реализации региональной программы Орловской области «Модернизация первичного звена системы здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». При проведении проверки нарушения и недостатки были выявлены в деятельности подведомственных департаменту здравоохранения учреждениях, а именно в Плещеевской, Нарышкинской, Кромской и Новосильской ЦРБ.

Так, начальную цену контрактов учреждения устанавливали на основании коммерческих предложений «без учета сопоставимости идентичности или однородности предлагаемого к поставке товара с условиями планируемой закупки, а также коммерческих и финансовых условий поставки». В четырех случаях поставщики не соблюдали сроки исполнения обязательств по поставке и монтажу модульных ФАПов. В свою очередь больницы приняли у поставщиков ФАПы, не отвечающие техническим требованиям заключенных контрактов и нормам государственных стандартов и правил.

Например, Плещеевская ЦРБ приняла и оплатила ФАП, в котором на момент сдачи в эксплуатацию в процедурном и прививочном кабинетах «отсутствовало присоединение смесителя к трубопроводу подачи воды». В трех ФАПах не были установлены одиночные мойки из нержавеющей стали. Три больницы приняли и оплатили ФАПы, «в которых напольное покрытие из линолеума содержит поперечные швы, между примыкающими друг к другу листами линолеума отсутствует герметичность швов, которые соединены металлической планкой, в отдельных помещениях края линолеума, которые заведены на стену, имеют волны и сдвиги».

При выполнении работ по монтажу ФАПа в рамках контрактов, заключенных Нарышкинской и Кромской ЦРБ края покрытия линолеума не были закруглены и не заведены на стену на высоту 10-15 см. В трех ФАПах на момент сдачи в эксплуатацию не было защиты конструктивных элементов основания от проникновения влаги. При этом в техпаспортах указано, что зашивка цоколя выполнена утепленными трехслойными сэндвич-панелями. Фактически же обшивка стен цоколя выполнена металлическим профлистом без утепления.

В рамках контракта с Новосильской ЦРБ поставщик смонтировал металлическую лестницу и наклонный пандус, которые не доходят до уровня земли на расстояние от 40 до 50 см. Это означает, что в реальности инвалидам ограничен доступ в здание. Модульный ФАП в рамках контракта с Плещеевской ЦРБ был смонтирован на площадке без планировки и подготовки основания.

«В ходе проверки выявлены несоответствия характеристик установленных ФАПов условиям контрактов и выданным поставщиками техническим паспортам в части отражения площадей помещений, количества и места размещения оконных проемов, материалов напольных и потолочных перекрытий, – отмечено в отчете КСП. – Так, в техническом паспорте на быстровозводимую модульную конструкцию фельдшерско-акушерского пункта в Новосильском районе указано, что покрытие пола в помещении выполнено из керамической плитки, фактически пол выполнен из линолеума».

В КСП добавили, что в настоящее время больницы ведут претензионно-исковую работу с подрядными организациями на основании выданных им предписания. Целью этой работы является устранение выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»