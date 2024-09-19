Нашумевшее строительство станции умягчения воды обсудили депутаты

Свое видение ситуации в региональном парламенте представила КСП.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области Михаил Верижников и начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений Ирина Лисицкая приняли участие в заседании комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного Совета народных депутатов. Одним из основных вопросов для обсуждения стали итоги проверки эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство станции умягчения Окского водонапорного узла в городе Орле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В ходе своего выступления Ирина Лисицкая обратила внимание на установленные нарушения и недостатки, в том числе нарушения бюджетного законодательства, законодательства о градостроительной деятельности и в сфере закупок, а также нарушения подрядчиком условий контракта, что послужило основанием для внесения представления в адрес заказчика – МКУ «ОМЗ г. Орла», – сообщает КСП.

Деньги на строительство станции умягчения Окского водозаборного узла были выделены в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». По результатам электронного аукциона контракт был заключен с ООО «Транком Строй» – на сумму 217,5 миллиона рублей со сроком окончания работ до декабря 2023 года. Подрядчику выплатили аванс в размере 50 процентов от цены контракта на сумму 108,8 миллиона рублей.

Однако на момент проведения проверки общий объем принятых МКУ «ОМЗ г. Орла» работ составил 5 миллионов рублей, или 2,3 процента от общего объема работ по контракту. В связи с низким темпом проведения строительно-монтажных работ, нарушением графика и сроков окончания работ в июне 2024 года МКУ «ОМЗ г. Орла» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с ООО «Транком Строй».

В КСП считают, что выплата огромного аванса за последующие этапы работ подрядчику была произведена в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку выплата была произведена без подтверждения факта выполнения работ по предыдущему этапу.

В нарушение ФЗ в муниципальном контракте не было предусмотрено условие выплаты очередного аванса перед началом работ следующего этапа или после завершения предыдущего этапа. В нарушение самого контракта разрешение на строительство было получено заказчиком и передано ООО «Транком Строй» с нарушением установленного срока на два месяца. То есть, указанный выше объем работ на 5 миллионов рублей фактически выполнен до получения разрешения на строительство.

К тому же эти работы были приняты к оплате «в отсутствие оформленных и подписанных актов освидетельствования скрытых работ». Также КСП выяснила, что 4,5 миллиона рублей на осуществление технического надзора при строительстве станции умягчения Окского ВЗУ в 2023 году были израсходованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств.

По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» было внесено представление, которое частично уже выполнено. Материалы проверки также были направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»