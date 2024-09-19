На Орловщине научились системно выхаживать недоношенных

19.9.2024 | 14:10 Медицина, Новости

Главный неонатолог Минздрава высоко оценил достижения орловских врачей.

Фото: vk.com/nkmc_orel

Дмитрий Иванов, главный неонатолог Минздрава России и ректор Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, посетил Орёл. Выдающийся специалист вновь прибыл в Орловский перинатальный центр имени Круглой, чтобы поделиться ценным опытом, а также обсудить современные подходы в медицинской помощи новорожденным. Об этом сообщается в официальных соцсетях учреждения.

На встрече с орловскими врачами Иванов отметил, что в нашей области полностью сформирована трехуровневая система оказания помощи новорожденным детям.

Помощь таким пациентам оказывают в Орловском перинатальном центре. Речь идёт о младенцах, которые появляются на свет глубоко недоношенными (с весом менее одного килограмма), а также с тяжёлыми пороками развития.

«На сегодняшний день Перинатальный центр — это лучшее учреждение Орловской области по родовспоможению и помощи детям», – отметил Иванов.

Также в Орёл приехала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Перинатального центра Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Анна Тайц. Для орловских коллег она провела три показательные операции с использованием лапароскопа. Данная методика позволяет пациентам сохранить их репродуктивную функцию.

ИА «Орелград»


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