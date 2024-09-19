Вопрос с зарплатой Лежнева прояснился

В обладминистрации ответили на запрос орловских журналистов.

Напомним, ранее «Орёлград» выяснил, что Сергей Лежнев, находясь в СИЗО в связи с несколькими уголовными делами, остаётся действующим советником губернатора Орловской области. Однако непрояснённым оставался вопрос о начислении или неначислении ему заработной платы.

Как удалось узнать «Орёлтаймс», зарплату советнику Клычкова всё же не платят. Это следует из ответа на редакционный запрос, подписанного руководителем администрации губернатора Александром Шалимовым.

«Так как в отношении Лежнева С. В. судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и он не имеет возможности исполнять свои должностные обязанности, денежное содержание ему не выплачивается», – говорится в послании.

Напомним, что в то же время, согласно трудовому законодательству, арест не является неуважительной причиной отсутствия на рабочем месте, а также поводом для увольнения.

Сам Лежнев заявлял, что подал официальную просьбу об увольнении с данной должности. Кроме того, он утверждал, что просил суд отправить его вместо СИЗО на специальную военную операцию. По последним данным, в отношении советника орловского губернатора возбуждено уже четыре уголовных дела.

ИА «Орелград»