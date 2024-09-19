В Орле возбудили дело после гибели двух рабочих

ЧП случилось накануне в микрорайоне Зареченский.

Как рассказали в Следственном комитете, пока что дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Предварительно установлено, что ЧП случилось накануне вечером у дома по Зареченской, 1. Сотрудники ООО «Строй-Проект» занимались устройством системы водоотведения. Произошёл обвал грунта, в результате которого погибли 24-летний и 63-летний мужчины. Ещё трое остались живы, но их здоровью нанесён тяжкий вред.

На данный момент СКР провёл первоначальные следственные действия – осмотр места происшествия и помещений общества, изъятие необходимой документации. На ближайшее будущее назначен комплекс судебных экспертиз.

Напомним, что сейчас в Зареченском ведётся строительство третьего выезда из микрорайона. Улица Витольда Почернина должна соединить Зеленина (областной столицы) и Царёв Брод (Орловского округа). Этим как раз занимается «Строй-проект».

ИА «Орелград»