На Орловщине снижается популярность программы «Земский фельдшер»

19.9.2024 | 11:17 Медицина, Новости

Число новых участников резко упало.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, в этом году в программе приняли участие 8 медиков. В 2023-м в ноябре сообщалось о 15 новых участниках программы. Таким образом, их число уменьшилось почти вдвое.

С программой «Земский доктор» дело обстоит получше. В этом году зарегистрировано уже 16 врачей-участников, в ноябре минувшего — 15.

Последнее пополнение списка орловских «Земских фельдшеров» произошло в текущем месяце. Четверо специалистов среднего звена приступили к работе в ФАПах Ливенского, Колпнянского и Троснянского районов. В частности, под Колпной выпусники Орловского медицинского колледжа возглавили Михайловский и Фошнянский фельдшерско-акушерские пункты.

В ближайшее время в Колпнянском районе ждут фельдшера в местный Знаменский ФАП. В сумме эти три пункта обслуживают около полутора тысяч человек.

Отметим, что примерно таким же образом сократилось число «Земских учителей».

ИА «Орелград»


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