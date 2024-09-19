Нарушители ПДД пополнили казну на 260 миллионов рублей

В Орловской области подсчитали штрафы за нарушения на дорогах.

За восемь месяцев 2024 года сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, было выявлено 502 961 административное нарушение в сфере безопасности дорожного движения. За отчетный период времени было вынесено 497 291 постановление по делам об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 393,9 миллиона рублей. К началу сентября штрафов было взыскано на сумму 260,3 миллиона рублей.

Кроме того, за нарушения правил перевозки детей в этом году составлено уже 1587 административных материалов. Такие статистические данные привело региональное Управления МВД России, представившее оперативную информацию об обстановке на территории области. Из отчета ведомства следует, что во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, владельцами автодорог и предприятиями дорожного комплекса в Орловской области целенаправленно реализуются комплексные меры, направленные на снижение аварийности на дорогах.

«В отчетном периоде количество учетных дорожно-транспортных происшествий снизилось на 2,6 процента (всего их зарегистрировано 408), в результате которых 38 человек погибли и 526 получили ранения, – сообщает Управление МВД по региону. – На автотрассах федерального значения произошло 105 дорожно-транспортных происшествий, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 146».

Также сообщается, что 46 дорожно-транспортных происшествий в этом году было совершено по вине нетрезвых водителей. Сотрудниками Госавтоинспекции за восемь прошедших месяцев в целом было пресечено 922 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автомашиной в нетрезвом виде возбуждено 100 уголовных дел, многие из них уже дошли до суда, а виновники получили наказания, в том числе в виде конфискации автомобилей в пользу государства.

ИА «Орелград»