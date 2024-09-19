В Орле презентуют необычные книги Проскурина

Будет представлен изданный в Орле автобиографический роман «Порог любви».

Презентация книг Петра Проскурина состоится в рамках очередного заседания клуба «Орловский библиофил». Оно пройдет 20 сентября в 15:00 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина. Это будет тематическое заседание, члены клуба посвятят его непосредственно книгам Петра Проскурина «Порог любви» и «Неиссякающий колодец». Обе книги вышли в орловском издательстве «Картуш». Из анонса мероприятия следует, что автобиографический роман «Порог любви» в 2023 году был впервые напечатан полностью под одной обложкой в книжном варианте.

«В него вошли статьи и очерки о нравственном долге сегодняшнего поколения перед прошлым Отечества, о связи времен и роли традиций в родной культуре, – сообщает «Бунинка». – В книге также размещены и стихотворения автора, часто – философские. Представлены иллюстрации доцента Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, кандидата педагогических наук Юлии Тютюновой».

«Неиссякающий колодец» – это книга автобиографических очерков, созданная по полной версии романа «Порог любви». Орловцам будет презентовано необычное издание, в котором представлен отредактированный текст романа. Кстати, названием книги послужила цитата из романа. «Никого не оставит равнодушным описание детства писателя – довоенного, периода оккупации, отрочества. На страницах произведения представлены суровые будни камчатских лесорубов, природа, путь становления молодого писателя, жизнь признанного мэтра литературы, горькие размышления после развала Советского Союза», – обещают организаторы мероприятия.

В Орловской области Петра Проскурина считают орловским же писателем, хотя в соседней Брянской области его почитают как местного прозаика. Петр Проскурин родился в 1928 году в поселке Косицы ныне Севского района Брянской области. Но Севск входил и в состав Орловской губернии, причем впервые центром Севского уезда в составе Орловского наместничества он стал в 1778 году. Впрочем, Севск входил и в состав Белогородской губернии, поэтому Проскурина своим писателем могут считать и там.

Петр Лукич умер в 2001 году и был похоронен в Брянске. Он был известным советским и российским писателем, при жизни признанным классиком. Его самым знаменитым произведением является роман «Судьба». Петр Проскурин – лауреат государственных премий СССР и РСФСР,. К слову, он является почетным гражданином города Орла.

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ИА «Орелград»