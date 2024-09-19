Уникальную челобитную получил областной архив

Реликвия пополнила региональный реестр уникальных документов.

Как сообщает Государственный архив Орловской области, в региональный реестр уникальных документов включена челобитная Петру I наместника Свенского (Свинского) монастыря Антония о разорении, грабеже монастырских крестьян и нанесении им побоев стольником Евстратом Алымовым. Челобитная датируется 22 октября 1705 года. В архиве уточнили, что Свенский Успенский мужской монастырь был основан в 1288 году в трех верстах от города Брянска, по правую сторону реки Десны.

«Представляет интерес челобитная Петру I от наместника Свенского монастыря Антония с братию о разорении, грабеже и побоях монастырских крестьян стольником Евстратом Алымовым, посланным для переписи и надсмотра за казенными деревнями, – говорит заведующая читальным залом Госархива Орловской области, главный архивист Дарья Суркова. – Челобитная – это индивидуальное или коллективное письменное прошение в России, при котором «челом били», то есть кланялись».

По ее словам, данный вид документа является предком современных заявлений. В данном случае автор челобитной, наместник Свенского монастыря Антоний, 22 октября 1705 года сообщает царю Петру Алексеевичу, что по государеву и цареву указу был послан стольник – Евстрат Алымов, для переписи надзора за казенными деревнями. В челобитной подробно описываются действия Алымова, занимавшегося разорениями, грабежом и побоями монастырских крестьян.

Также наместник приводит сведения о взятках, которые брал стольник с монастырских людей в виде натуральных продуктов или их денежной стоимости. Примечательно, что документ был составлен на бумаге с водяными знаками. На нем имеется гербовое клеймо, а в конце текста указан автор и дата составления челобитной.

ИА «Орелград»