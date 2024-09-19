Независимые живописцы представили свои работы в Орле

Выставка «НОЖ 0001» открылась в ОГУ имени Тургенева.

В Орле в читальном зале научной библиотеки Орловского государственного университета имени Тургенева открылась выставка «НОЖ 001». Как пояснили организаторы, «НОЖ» – это независимое, неформальное объединение живописцев, большинство из которых являются выпускниками художественно-графического факультета ОГУ. По словам одного из членов общества Сергея Шахова, «НОЖ» не предполагает каких-либо формальных обязательств и строгой структурированности, а представляет собой группу людей, объединенных любовью к изобразительному творчеству в самых разнообразных его проявлениях.

«Изначально оно было образовано благодаря спонтанной инициативе старых друзей, что не исключает его возможного расширения и присоединения к нашей группе новых участников. В основе нашего сообщества лежат принципы свободы творческого самовыражения и взаимного уважения. Мы не ставим своей целью заявить о себе как о некоем новом явлении и тем более не стремимся конкурировать с какими-либо иными творческими союзами. Нам просто хочется делать что-то интересное и хорошее вместе», – отметил Сергей Шахов.

«Создание независимого объединения возникло спонтанно, при встрече на оформлении моей персональной выставки. Но в воздухе нашего общения уже много лет витали мысли о создании объединения творческих людей под эгидой независимости и свободы от стандартных и установленных правил. Основной тезис нашей группы – «Свобода, равенство, искусство», – добавил еще один член объединения Михаил Старчак.

Свою выставку живописцы посвятили ОГУ, она приурочена к 65-летию худграфа. Еще одно посвящение – друзьям художников, которые, подавая большие надежды, к сожалению, уходят из жизни так и не успев реализовать себя, отметили в ОГУ. Работ в экспозиции не очень много, но они дают довольно объемное представление о творческом почерке и стиле каждого участника, подчеркивают эксперты.

«Так, пестрые и яркие, с текстовыми обращениями и саркастическим подтекстом плакаты Андрея Плетнева кому-то из зрителей напомнили знаменитые «окна РОСТа» Маяковского», – говорят в ОГУ. Сергей Шахов представил портреты и шаржи, Андрей Кущёв – этюды, выполненные в технике традиционной масляной живописи. Михаил Старчак выставил графику, отразив в своих работах впечатления от своих путешествий. Графические приемы техники «силуэт» использовал Андрей Турбин.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»