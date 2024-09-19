Оборот орловского бизнеса вырос почти на 20 процентов

Регион активно наращивает показатели по сравнению с прошлым годом.

В Орловской области в январе-июле 2024 года оборот организаций сложился в сумме 459,4 миллиарда рублей, что на 19,5 процента больше, в действующих ценах, чем было в соответствующем периоде 2023 года. Такие оперативные данные представил Орелстат. Индекс промышленного производства в январе-июле 2024 года к соответствующему периоду прошлого года составил 108,6 процента. В целом, по состоянию на 1 августа 2024 года, в территориальном разделе Статистического регистра Росстата учтено 11 447 орловских организаций. Кроме того, в регионе зарегистрировано 19 053 индивидуальных предпринимателя, в том числе 875 глав крестьянско-фермерских хозяйств.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, – объясняет Орелстат. – В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций».

В частности, объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-июле 2024 года составил 14,8 миллиарда рублей, или 94,3 процента в сопоставимой оценке к аналогичному периоду 2023 года. Оборот розничной торговли в отчетном периоде времени составил 120,2 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах процентов превышает прошлогодний показатель. Стоит добавить, что в первом полугодии 2024 года на развитие экономики и социальной сферы Орловской области было использовано 22,7 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Данный показатель на 10,8 процента превышает уровень 2023 года, в сопоставимых ценах.

ИА «Орелград»