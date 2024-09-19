Подрядчик выразил недовольство внезапным приездом депутатов

Предупреждать надо, заявил директор по строительству компании, которая делает капремонт школ в Орле.

В диалог на повышенных тонах вылилось обсуждение вопроса на заседании профильного комитета горсовета 19 сентября. Под капремонт попали школа №15, лицей №32 и гимназия №39. Зима – близко, завершение работ – далеко. Если первое учреждение «Авилон» уже привел к «закрытому контуру», то «Стройкомплект» держит одно без окон, а второе без крыши. Депутаты-строители посетили все объекты и начали обсуждать замечания на комитете. Директор по строительству ООО «Стройкомплект» Денис Кофонов ожесточенно защищался – вплоть до обвинений в подлоге.

Депутат Владислав Гефель предположил, что генподрядчик еще не привык работать с бюджетными организациями. Акты на скрытые работы пропущены (не подписаны). По дополнительным работам требования на четыре листа, однако их документального подтверждения и обоснования нет. Дефектовочная ведомость до сих пор «не родилась», хотя демонтаж завершился ещё в середине лета. Встречи с заказчиком ведутся без протокола. Есть сомнения по применяемым материалам и технологиям. Выполненные работы не приняты.

«39 вызывает самый большой вопрос. Конец капремонта – в феврале. Практически мы понимаем, что работы не будут закончены. В сентябре – самый оптимистичный вариант. Не знаю, какой там муравейник должен быть, чтобы сдать», – сказал Владислав Гефель.

Он также отметил, что в изначальную цену контракта капремонт не уложится.

«По 100 миллионов добавлять придется. Те работы, которые видны сейчас. Это без благоустройства. Есть оборудование, а технологии нет», – продолжил перечислять проблемы Гефель.

Придется долбить стяжки, вести сети для оснащения столовых. Но это нужно уже сейчас вложить в проект, оперативно, обратился он к руководителям управления строительства и МКУ «Объединенный муниципальный заказчик».

«Зачем мы обманываем людей и выставляем себя дураками?» – задался депутат риторическим вопросом.

Также Владислав Гефель попросил уйти от абстрактного «идем в графике» к натуральным величинам – измерять работы в квадратных метрах.

Денис Кофонов заявил, что все скрытые работы велись под видеозапись. Компания ждёт ответов на свои вопросы от “Объединённого муниципального заказчика” месяцами. Куратор от этого учреждения есть, но он не подписывает документы.

«Вы попали в такую ситуацию, что будете проводить строительную экспертизу и делать вырубки. По видео никто не подпишет. Вы с заказчиком неправильно работаете», – обратились к представителю ООО «Стройкомплект» депутаты.

«Там не с кем работать», – парировал Кофонов и похвалился, что компания отметилась на множестве объектов в Орловской области, включая стадион Ленина.

Депутат Александр Головин отметил, что есть большие вопросы по качеству как материалов, так и самой работы. А крыша, открытая осенью, приведёт не к очень хорошим последствиям.

На это Денис Кофонов возразил, что все делается по проекту. А что в проекте нереалистично, на это предложены адекватные материалы и технологии для замены. Но ОМЗ не согласовывает месяцами. В проекте не хватает 900 метров труб для отопления, пожаловался Денис Кофонов.

К наступлению холодов должны быть закрыты контуры зданий и пущено отопление.

«Ни один из объектов к этому не готов. 15 не замочим. 39 – крыша не выполнена. Времени не так много», – подчеркнул Владислав Гефель.

Депутат Игорь Коновалов продемонстрировал сертификаты на цемент и песок, переданные депутатам представителями подрядчика. Однако на объекте присутствовали какие-то «ноунеймы», сообщил он.

«Я на знаю, где вы их взяли», – заявил Денис Кофонов, отвергая причастность к предъявленным документам.

«Сами принесли», – возмутился председатель комитета Валерий Глущенко.

Денис Кофонов рекомендовал депутатам предупреждать о своём приезде заранее. Видимо, чтобы им все правильно показали и рассказали.

Чем закончатся обвинения проектировщика в некомпетентности, ОМЗ – в нерасторопности, чиновников – в нерешительности, а депутатов – в излишнем любопытстве? Увидим в грядущем учебном году.

ИА «Орелград»