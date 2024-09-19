В Орловской области школа не расплатилась за ремонт спортзала

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Нарушение выявили в Глазуновском районе. Речь идёт о задолженности примерно в 3 миллиона рублей.

Столько «Глазуновская средняя общеобразовательная школа» задолжала ООО «Лига-Строй». Учреждение и компания заключили муниципальный контракт в апреле этого года. ООО бралось за ремонт школьного спортзала.

Компания выполнила задание, но не получила оплату. После этого в дело вмешалось надзорное ведомство. Для начала прокуратура внесла заказчику представление об устранении нарушения.

Этого оказалось достаточно. К настоящему моменту задолженность по договору погашена.

Ранее стало известно, что прокурор Орловской области побывал на «Титанике».

ИА «Орелград»