В Орловской области школа не расплатилась за ремонт спортзала

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.
Нарушение выявили в Глазуновском районе. Речь идёт о задолженности примерно в 3 миллиона рублей.
Столько «Глазуновская средняя общеобразовательная школа» задолжала ООО «Лига-Строй». Учреждение и компания заключили муниципальный контракт в апреле этого года. ООО бралось за ремонт школьного спортзала.
Компания выполнила задание, но не получила оплату. После этого в дело вмешалось надзорное ведомство. Для начала прокуратура внесла заказчику представление об устранении нарушения.
Этого оказалось достаточно. К настоящему моменту задолженность по договору погашена.
Ранее стало известно, что прокурор Орловской области побывал на «Титанике».
ИА «Орелград»