Амчан будут учить гражданской обороне

В городе создают учебно-консультационный пункт для подготовки населения.

Глава Мценска Николай Кочетаев издал постановление об учебно-консультационном пункте (УКП) для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ранее он же утвердил положение о таких пунктах. Напомним, по аналогичному пути идут и другие муниципальные образования Орловской области. УКП создаются для обучения неработающего населения в сфере ГО, а также защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностей военного времени.

Николай Кочетаев распорядился создать учебно-консультационный пункт и назначил его начальником директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Мценска и административно-хозяйственная служба администрации города Мценска» Константина Бадыкина. Консультантами назначены начальник и главный специалист отдела по мобилизационной работе, ГОЧС Александр Козеев и Дмитрий Ноздрин. Пункт будет развернут в одном из кабинетов администрации города Мценска. Там и будут проходить занятия.

Начальнику УКП поручено разработать и утвердить план работы по обучению неработающего населения, распорядок дня и график дежурства на 2024-2025 учебный год, завести журналы учета проведения занятий и консультаций, составить заявку на обеспечение выделенного под УКП помещения необходимым оборудованием, наглядными пособиями и методическими материалами. Также глава города поручил организовать приобретение приборов, учебной литературы, пособий, брошюр и памяток.

Основная задача – в максимальной степени привлечь к учебе население, добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно и уверенно действовать в любых чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени. Обучившиеся должны знать: основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также свои обязанности и правила поведения при их возникновении; порядок действия по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления ГОЧС на местах.

Их также обучат правилам проведения эвакомероприятий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, основным требованиям пожарной безопасности в быту, использованию средств индивидуальной защиты, порядку оказания само- и взаимопомощи, правилам безопасного поведения на водных объектах, правилам поведения при возникновении или угрозе террористического акта, особенностям защиты детей и обязанностям взрослого населения по ее организации.

ИА «Орелград»