Маткапитал разрешили тратить на медицину

Областные власти расширили целевое назначение семейного капитала.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в указ «Об утверждении Порядка предоставления материнского (семейного) капитала для многодетной семьи в Орловской области». Он был утвержден в июле 2024 года. Поправки расширяют перечень целей, на которые разрешается расходовать средств материнского капитала. Так, в порядке появится подпункт, позволяющий за счет указанных средств производить оплату медицинских услуг, оказываемых одному ребенку или нескольким детям.

Соответственно, для вынесения решения о назначении материнского капитала на указанные цели родитель должен будет дополнительно представить копии документов (кассовых чеков, счетов, квитанций, договоров), подтверждающих оплату медицинских услуг, оказываемых ребенку в медицинских организациях. Напомним, что маткапитал также можно тратить на улучшение жилищных условий многодетной семьи на территории Орловской области.

В данном случае средства разрешено направлять на: приобретение или строительство жилья; проведение капитального ремонта жилого помещения; уплату взноса при получении кредита или займа, погашение кредита и процентов по нему, в том числе ипотечного. Можно тратить средства маткапитала на проведение текущего ремонта жилого помещения, на получение образования ребенком (на оплату предоставляемых образовательными учреждениями платных образовательных услуг), на приобретение автомобильного транспорта или сельскохозяйственной техники, на лечение, реабилитацию и абилитацию ребенка-инвалида, на приобретение земельного участка.

Маткапитал положен одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) по их выбору, либо единственному родителю при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка. Он выплачивается однократно при соблюдении ряда условий. Например, обязательно «наличие у лица, имеющего право на получение материнского капитала, места жительства на территории Орловской области в течение не менее трех лет».

Материнский капитал выплачивается в размере 138 518 рублей 57 копеек. Его размер подлежит индексации один раз в год с 1 января на коэффициент индексации, установленный на соответствующий финансовый год законом об областном бюджете. Материнский капитал не выплачивается: на мертворожденных детей и в случае смерти ребенка в течение года после рождения; на детей, находящихся на полном государственном обеспечении; гражданам, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах на основании решения суда; гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Орловской области.

ИА «Орелград»