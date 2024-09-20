Арест Лежнева продлили до 24 ноября

Также подтвердилась информация о возбуждении нового уголовного дела.

Решение о продлении ареста вынес Советский районный суд Орла. О назначении новых двух месяцев пребывания в СИЗО ходатайствовал следователь.

Сторона защиты планирует обжаловать это решение в ближайшее время, сообщает портал «Орловские новости».

Также подтвердилась информация о четвёртом уголовном деле, возбуждённом в отношении советника губернатора Орловской области. Оно касается поездок в зону СВО.

Известно, что сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями орловского УМВД не установили 27 дней нахождения Лежнева в ЛНР. Однако за этот период советник Клычкова получил положенные командировочные. Сам чиновник отрицает свою вину. По словам Лежнева, в этот период он помогал организовывать выборы в Луганской Народной Республике.

ИА «Орелград»