Вице-премьер России поддержал второй этап реконструкции аэропорта Орла

20.9.2024 | 10:40 Новости, Транспорт

Андрей Клычков встретился с Виталием Савельевым в Москве.

Фото: government.ru

Рабочая встреча прошла накануне. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.

Клычков и Савельев обсудили дальнейшую реконструкцию аэропорта Орёл (Южный). Ранее орловский губернатор пообщался на эту тему с главой Росавиации.

Известно, что на этот раз обсуждался уже второй этап (хотя первая часть работ ещё далеко не завершена). В его рамках планируется обустроить дополнительные объекты инфраструктуры, обновить аэровокзальный комплекс (это необходимо, чтобы объект прошёл сертификацию), определить оператора аэропорта.

Вице-премьер федерального правительства отметил, что возобновление авиационного сообщения на Орловщине имеет значимость не только для нашего субъекта.

«Реконструкция аэропортового комплекса Орёл (Южный) имеет важное значение для населения Орловской области и сопряжённых областей. Это даст возможность повысить транспортную доступность региона», – высказался Савельев.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования