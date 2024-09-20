Вице-премьер России поддержал второй этап реконструкции аэропорта Орла

Андрей Клычков встретился с Виталием Савельевым в Москве.

Рабочая встреча прошла накануне. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.

Клычков и Савельев обсудили дальнейшую реконструкцию аэропорта Орёл (Южный). Ранее орловский губернатор пообщался на эту тему с главой Росавиации.

Известно, что на этот раз обсуждался уже второй этап (хотя первая часть работ ещё далеко не завершена). В его рамках планируется обустроить дополнительные объекты инфраструктуры, обновить аэровокзальный комплекс (это необходимо, чтобы объект прошёл сертификацию), определить оператора аэропорта.

Вице-премьер федерального правительства отметил, что возобновление авиационного сообщения на Орловщине имеет значимость не только для нашего субъекта.

«Реконструкция аэропортового комплекса Орёл (Южный) имеет важное значение для населения Орловской области и сопряжённых областей. Это даст возможность повысить транспортную доступность региона», – высказался Савельев.

ИА «Орелград»