Директора компании оштрафовали за срыв сроков ремонта крыши

Понервничать пришлось БОУ «Лицей имени Н. С. Булгакова» в Ливнах Орловской области.

Муниципальный контракт на капитальный ремонт крыши учреждения был заключен с ООО «СК «Центр». Подрядчик нарушил условия контракта и требования законодательства, не выполнив работы в срок. Из-за этого Ливенская межрайонная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора организации-подрядчика.

По части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия или бездействие, которые привели к неисполнению обязательств по контракту на выполнение работ для нужд заказчиков) суд назначил должностному лицу штраф в размере 30 тысяч рублей. Сейчас ремонт крыши школы завершён, сообщает прокуратура Орловской области.

В ГИС «Закупки» указано, что контракт был заключен в апреле 2023 года. Он расторгнут в декабре на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Работы выполнены на 6 961 221,05 рубля из 7 277 831,66. ООО «СК «Центр» зарегистрировано в Орле. По данным kartoteka.ru, генеральным директором и учредителем является Юлия Ладыгина.

ИА “Орелград”