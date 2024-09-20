Орловцы смогут отбывать наказание на «ЭкоСити»

20.9.2024 | 13:03 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Так решил мэр Орла.

Фото: ИА “Орелград”

АО «ЭкоСити» включили в официальный перечень для отбывания наказания в виде исправительных работ.

Постановление подписал мэр Юрий Парахин. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Уточняется, что фактическим местом отбывания работ буедт переулок Силикатный, дом 2. Также в постановлении указано, что поправка вступила в силу с 1 сентября.

Напомним, что «ЭкоСити» занимается переработкой мусора. Недавно его руководитель, тёзка мэра, был оштрафован на 1,1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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