Орловцы смогут отбывать наказание на «ЭкоСити»

Так решил мэр Орла.
АО «ЭкоСити» включили в официальный перечень для отбывания наказания в виде исправительных работ.
Постановление подписал мэр Юрий Парахин. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.
Уточняется, что фактическим местом отбывания работ буедт переулок Силикатный, дом 2. Также в постановлении указано, что поправка вступила в силу с 1 сентября.
Напомним, что «ЭкоСити» занимается переработкой мусора. Недавно его руководитель, тёзка мэра, был оштрафован на 1,1 миллиона рублей.
ИА «Орелград»