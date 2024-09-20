Масштабная антинаркотическая акция пройдет в Орле

Она ориентирована на молодежь и будет проведена силами образовательных учреждений.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о проведении молодежной акции профилактической направленности «Спроси о том, что тебя волнует». Как следует из постановления мэра, она проводится в целях формирования эффективной системы профилактики правонарушений в молодежной среде, усиления мер по предупреждению девиантного поведения и пропаганды здорового образа жизни на территории областного центра. Акция является одним из мероприятий муниципальной программы «Молодежь города Орла на 2024-2026 годы».

Ее проведение Юрий Парахин поручил управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла. Акция пройдет в период с 23 сентября по 25 октября 2024 года в профессиональных образовательных организациях и вузах. Основной целью мероприятия является привлечение внимания молодежи к социальным проблемам в молодежной среде.

Задачами заявлены не только пропаганда здорового образа жизни, но и формирование позитивного образа здорового человека в молодежной среде, профилактика асоциальных явлений, табакозависимости и наркозависимости, а также противодействие развитию идеологических течений экстремистской направленности, в том числе в неформальных молодежных объединениях. Участниками станут студенты вузов и профессиональных образовательных организаций.

Мероприятия будут проводиться по утвержденному мэрией графику практически в ежедневном режиме. Старт акция возьмет 23 сентября в Орловском технологическом техникуме. На следующий день эстафету подхватит Орловский техникум сферы услуг, далее – Орловский областной колледж культуры и искусств и так далее. Заключительная встреча со студентами пройдет в октябре в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Орловском филиале «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I».

Организаторы определили, что профилактические мероприятия со студентами будут проводиться в формате круглых столов. В качестве экспертов-специалистов участие в них будут принимать представители Орловского наркологического диспансера, Орловского центра СПИД и сотрудники УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»