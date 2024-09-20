В транспортную систему вложат почти в 40 миллиардов рублей

Параметры транспортной программы обновили областные власти.

Губернатор Андрей Клычков в новой редакции утвердил программу «Развитие транспортной системы Орловской области», которая реализуется в рамках аналогичной государственной программы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации. Ее куратором является Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области. Программа была принята в 2019 году, и ее действие было рассчитано до 2023 года включительно.

Но в этом году по решению губернатора программе добавили второй этап, который завершится в 2029 году. Основная цель – развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования. Общий объем финансирования программы в соответствии с обновленной редакцией составляет 39,966 миллиарда рублей. Часть указанных средств уйдет на субсидирование.

Так, документом предусмотрено оказание поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования. Иными словами, за счет областного бюджета перевозчикам по-прежнему будут компенсировать часть выпадающих доходов, причем не только за перевозку пассажиров автобусами, но и электричками.

Кроме того, предусмотрено оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом. Бюджетные средства положены на компенсацию части затрат на строительство газовых заправок, а также затрат по переоборудованию транспортных средств на использование метана. В последнем случае субсидируются мастерские, предоставляющие скидки на переоборудования машин на использование газового топлива.

Стоит отметить и то, что региональная программа развития транспортной системы стала частью федерального проекта «Комфортная и безопасная среда для жизни». Цель последней – обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

ИА «Орелград»