На Орловщине впервые прошёл чемпионат по баскетболу на колясках

20.9.2024 | 11:30 Новости, СВО, Спорт

Соревнования состоялись в формате «3х3».

Фото: Департамент физкультуры и спорта Орловской области

Это особый формат баскетбола, который сформировался ещё в 1950-х годах. В таких играх участвуют по три спортсмена с каждой стороны. При этом игровая зона ограничивается половиной площадки и одним кольцом.

Необычный турнир провели в спортивном зале Орловского государственного аграрного университета. В нём приняли участие четыре команды.

Как рассказали в Департаменте физкультуры и спорта Орловской области, первое место заняли представители Нарышкино, второе и третье — соответственно, Болхов и Орёл. На последней строчке оказалась команда из Знаменки (Орловского муниципального округа).

Такое мероприятие проводится в регионе впервые. Чемпионат организовали по инициативе президента областной Федерации баскетбола на колясках, старшего преподавателя кафедры физвоспитания Орловского государственного аграрного университета Дмитрия Сиденко. Известно, что также он является участником СВО.

ИА «Орелград»


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