Орловщина обновила исторический минимум по безработице

Об этом рассказал руководитель профильного управления.

На 1 сентября в Орловской области зарегистрировано всего 1100 безработных граждан. Соответствующую информацию озвучил гава областного управления труда и занятости Александр Сотников в интервью телеканалу «Первый областной».

По его словам, это исторический минимальный рекорд. При этом официальное количество вакансий продолжает расти. Сейчас их насчитывается около 18 тысяч. Таким образом, один орловский безработный может выбирать как минимум примерно из 15 вариантов трудоустройства.

«Когда мы говорим, что у нас 1100 безработных, а ранее их было 1300, это не значит, что они — одни и те же люди. Происходит поток. Это не стационарный процесс», — пояснил Сотников.

Также чиновник рассказал о сроках нахождения работы. В среднем служба занятости трудоустраивает «клиентов» примерно за четыре месяца. Однако в неординарных случаях дело может затянуться на срок до полутора лет.

ИА «Орелград»