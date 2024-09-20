Начальник орловского эконадзора Алёхин сохранил свою должность

Чиновник попал под следствие, а затем отправился в зону СВО.

О том, что он остаётся на своей должности, удалось узнать порталу «Орёлтаймс». СМИ направило официальный запрос региональным властям и получило ответ, подписанный руководителем администрации губернатора Александром Шалимовым.

Как ясно из послания, служебный контракт Алёхина пока что приостановлен. Денежное содержание ему не начисляется и не выплачивается. Однако должность, которую орловец занимал до ареста (начальник управления экологического надзора и природопользования областного департамента контрольной и надзорной деятельности), останется закреплённой за ним, по крайней мере, до того момента, пока он оставит военную службу в зоне специальной военной операции.

Чиновника задержали в январе этого года по подозрению в превышении полномочий. По текущей версии, в апреле 2023-го он дал подчинённому незаконное указание – не составлять в отношении его знакомого протокол о нарушении правил охоты.

Некоторое время Алёхин провёл под домашним арестом. Затем в отношении него возбудили ещё одно аналогичное дело (в связи с двумя похожими эпизодами). Однако в августе стало известно, что чиновник отправился на СВО.

ИА «Орелград»