Путин отметил наградами и званиями шестерых орловцев

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он касается новых граждан, отмеченных государственными наградами России.

В их число вошли представители нашей области. Так, Леонид Шкаев, сотрудник Орловского сталепрокатного завода, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Известно, что мужчина работает на предприятии в должности автоматчика холодновысадочных автоматов. Его трудовой стаж составляет около 35 лет.

Четверо орловцев удостоились звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Это Иван Борисов и Леонид Сучков (трактористы-машинисты ООО «АгроГард-Орёл»), Геннадий Дурнев (механизатор ООО «Речица»), и фермер Владимир Шашков.

Кроме того, орловцу Игорю Филину присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Ранее стало известно, что орловчанка Галина Рожнова удостоилась официального звания «Мать-героиня».

ИА «Орелград»