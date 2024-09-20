Путин отметил наградами и званиями шестерых орловцев

20.9.2024 | 12:30 Новости, Общество

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: kremlin.ru

Он касается новых граждан, отмеченных государственными наградами России.

В их число вошли представители нашей области. Так, Леонид Шкаев, сотрудник Орловского сталепрокатного завода, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Известно, что мужчина работает на предприятии в должности автоматчика холодновысадочных автоматов. Его трудовой стаж составляет около 35 лет.

Четверо орловцев удостоились звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Это Иван Борисов и Леонид Сучков (трактористы-машинисты ООО «АгроГард-Орёл»), Геннадий Дурнев (механизатор ООО «Речица»), и фермер Владимир Шашков.

Кроме того, орловцу Игорю Филину присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Ранее стало известно, что орловчанка Галина Рожнова удостоилась официального звания «Мать-героиня».

ИА «Орелград»


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