На Орловщине школьников возили по ненормативной дороге

Нарушение выявила прокуратура.
Его допустили в Новодеревеньковском районе. Нормативным требованиям не соответствовала Заводская улица, расположенная в райцентре Хомутово. В частности, большие вопросы вызвало состояние дорожного покрытия. Это выяснило местное подразделение надзорного ведомства.
Между тем, именно по данной улице проходит автобусный маршрут Хомутовской средней школы. В связи с нарушением прокурор обратился в суд.
Надзорный орган потребовал признать бездействие поселковой администрации незаконным и обязать орган местного самоуправления исправить ситуацию.
Новодеревеньковский районный суд удовлетворил данные требования. «В настоящее время нарушения устранены, выполнены необходимые ремонтные работы», – уточнили в прокуратуре Орловской области.
Ранее стало известно, что директора компании оштрафовали за срыв сроков ремонта крыши.
ИА «Орелград»