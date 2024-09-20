На Орловщине школьников возили по ненормативной дороге

Нарушение выявила прокуратура.

Его допустили в Новодеревеньковском районе. Нормативным требованиям не соответствовала Заводская улица, расположенная в райцентре Хомутово. В частности, большие вопросы вызвало состояние дорожного покрытия. Это выяснило местное подразделение надзорного ведомства.

Между тем, именно по данной улице проходит автобусный маршрут Хомутовской средней школы. В связи с нарушением прокурор обратился в суд.

Надзорный орган потребовал признать бездействие поселковой администрации незаконным и обязать орган местного самоуправления исправить ситуацию.

Новодеревеньковский районный суд удовлетворил данные требования. «В настоящее время нарушения устранены, выполнены необходимые ремонтные работы», – уточнили в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что директора компании оштрафовали за срыв сроков ремонта крыши.

ИА «Орелград»