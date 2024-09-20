Орловским осужденным рассказали о пробации

Цель проекта заключается в помощи осужденным после освобождения.



Сотрудники департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области посетили СИЗО-1 города Орла и провели встречу с осужденными из отряда по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, встреча прошла в рамках реализации положений Федерального закона «О пробации в РФ». Он предусматривает проведение мероприятий, направленных на помощь осужденным после их освобождения.

Речь идет о социальной реабилитации таких граждан и их последующей социализации и реинтеграции в общество. Известно, что после освобождения из мест лишения свободы бывшие заключенные сталкиваются с рядом социальных проблем, что может привести к рецидиву преступлений. Например, бывшему осужденному, мягко говоря, бывает нелегко найти себе работу. В рамках встречи осужденным из СИЗО-1 разъяснили положения закона, вручили тематические памятки и буклеты.

«В ходе встречи представители департамента рассказали о государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам после отбытия ими наказания, – сообщили в пресс-службе УФСИН. – Здесь же была доведена информация о положении на рынке труда Орловской области, наиболее востребованных в регионе профессиях, социальных выплатах и пособиях, положенных по безработице, возможности переобучения, повышения квалификации и открытия собственного проекта».

Тем временем прокуратура Орловской области внесла на рассмотрение депутатов Орловского облсовета проект закона «О регулировании отдельных общественных отношений в сфере пробации в Орловской области». С точки зрения федерального закона, пробация представляет собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы.

«Как показывает практика, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, часто бывает не просто адаптироваться к новым условиям, – сообщает пресс-служба Орловского облсовета. – Проект закона устанавливает полномочия органов государственной власти Орловской области в сфере пробации. В частности, закрепляются полномочия правительства Орловской области по утверждению региональных государственных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию осужденных и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы».

ИА “Орелград”