Суд обязал детский сад заплатить за продукты питания

Учреждение не сумело вовремя рассчитаться с поставщиком.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Союз Продторг» к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад №82 комбинированного вида. Речь шла о взыскании довольно крупной суммы за поставки продуктов питания. Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Как следует из материалов дела, в течение 2023 года стороны заключили несколько контрактов на поставку в детсад продуктов питания, в том числе творога, молока, говядины, говяжьей печени. Условия договоров в целом были однотипными. Поставщик исправно исполнял свои обязательства. В общей сложности он поставил в детсад продукты питания на сумму 2,274 миллиона рублей. Представители образовательного учреждения товар приняли, но платили поставщику неаккуратно.

Как установил суд, оплата принятого товара происходила неравномерно. В нарушение условий контрактов и принятых на себя обязательств детсад оплатил принятый товар только частично, на общую сумму 944,73 тысячи рублей. Поставка товара истцом по контрактам в суде была подтверждена товарными накладными, а частичная оплата поставленного товара ответчиком – платежными поручениями. В мае 2024 года поставщик направил детсаду претензию, которая была оставлена без исполнения.

Суд решил исковые требования удовлетворить в полном объеме и взыскать с детского сада №82 в пользу поставщика задолженность в сумме 1,329 миллиона рублей и пени в сумме 252 699 рублей. Также суд постановил дальнейшее начисление пени производить на сумму основного долга по день фактической оплаты задолженности, исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты. Кроме того, детсаду придется оплатить государственную пошлину в размере 28 823 рублей, а это, как и пени, – дополнительная нагрузка на городской бюджет, из которого финансируется учреждение.

ИА «Орелград»