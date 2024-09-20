В Орле обсудят женщин Пушкина

Муз великого русского поэту обсудят на заседании книжного клуба.



В Орле 22 сентября участники книжного клуба поговорят о самых ярких музах солнца русской поэзии – Александра Сергеевича Пушкина. «Вы узнаете о Евдокии Истоминой, Марии Волконской, Елизавете Воронцовой, Прасковье Осиповой, Анне Олениной и других женщинах, которыми вдохновлялся поэт», – обещают организаторы мероприятия, которое начнется в 15:00 в стенах Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина.

Приглашают всех желающих посетить вечер поэзии «Таинственная прелесть пушкинских страниц». Именно он пройдет в рамках встречи книжного клуба [БУНИНка] и будет приурочен к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Мероприятие не случайно будет посвящено женщинам, которые оставили в жизни Александра Сергеевича свой след. Известно, что великий поэт был ловеласом, и многие свои произведения он посвящал разным красавицам.

Пушкин, вдохновленный многими музами, оставил неизгладимый след в истории не только русской, но и всей мировой литературы. Его произведения знакомы каждому с детства, а имя стало символом отечественной культуры. Однако, всем известно, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, говорят организаторы.

«Юные красавицы – Екатерина Бакунина и Анна Керн, и более зрелые дамы – Елизавета Воронцова и Наталья Гончарова. Каждая из них оставила свой след в творчестве поэта, – перечисляют в «Бунинке». – Через всю жизнь пронес он чистые и нежные чувства к тем, кто дарил ему светлую радость вдохновения. Пушкин создал множество стихов, посвященных женщинам, многие из которых стали романсами, в которых он воспевал красоту, нежность и душевные качества представительниц прекрасного пола. Глубокие и искренние, нежные и иногда печальные – эти строки не оставляют равнодушными и трогают сердце по сей день».

ИА “Орелград”