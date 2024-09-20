В Орловской области маршрут №354 усилят современными ПАЗами

20.9.2024 | 18:01 Новости, Транспорт

Три низкопольных автобуса начнут курсировать завтра.

Фото: ИА «Орелград»

Они будут ездить по маршруту «Посёлок Знаменка — Институт ЗБК», который соединяет населённые пункты Орловского муниципального округа, но при этом проходит и через весь областной центр. Об этом рассказали в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» во «ВКонтакте».

Известно, что речь идёт о ПАЗиках модели «Вектор Next 320415-1». Низкопольными являются только нижние площадки автобусов.

Как считают авторы сообщения, новые транспортные средства «позволят немного снизить нагрузку на маловместимые «Газели» и в некоторой степени разгрузят направление «Заводской район – Советский район»».

Все новые автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС. Благодаря этому они будут отображаться в приложении «Умный транспорт». Расписание движения пока не опубликовано.

ИА «Орелград»


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