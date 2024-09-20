В Орле в честь Высоцкого проведут фестиваль искусств

Принять в нем участие может любой желающий.

В Орле пройдет XV Международный фестиваль искусств, посвященный творчеству знаменитого актера, композитора и исполнителя собственных песен Владимира Высоцкого. Он растянется на два дня – мероприятия пройдут 21 сентября в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Организатором выступит орловский клуб любителей творчества Высоцкого «Вертикаль». Фестиваль, как и в предыдущие годы, проводится для популяризации творчества Владимира Семеновича, приобщения молодого поколения к искусству, раскрытия таланта и творческих способностей любителей творчества знаменитого исполнителя.

Программа фестиваля уже обнародована. Как сообщает «Бунинка», 21 сентября мероприятия стартуют в 13:00 часов. В первый день фестиваля запланирована открытая конкурсная программа. Ожидается, что в ней пят участники из разных городов и регионов. Они представят зрителю свои номинации в различных видах искусств: стихи, песенное, театральное, танцевальное и народное творчество, а также прикладное искусство по творчеству Высоцкого.

«Выступления участников фестиваля будут сопровождаться воспоминаниями о творчестве Владимира Высоцкого, – уточнили организаторы. – 22 сентября (15:00) второй день XV Международного фестиваля искусств, посвященного творчеству В.С. Высоцкого – гала-концерт участников фестиваля. После концерта жюри подведет итоги и состоится торжественное награждение победителей фестиваля. Гостей ждут интересные и насыщенные два дня. Приглашаем всех любителей творчества Владимира Семеновича Высоцкого».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»