В Орловской области яиц становится все меньше

Тенденция к сокращению производства получила продолжение.

Орелстат обнародовал оперативные сведения о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-августе 2024 года. Сообщается, что за восемь месяцев текущего года указанной категорией сельхозтоваропроизводителей было произведено 11,1 миллиона штук яиц, или 92,5 процента по отношению к уровню аналогичного периода предыдущего года. По данным статистиков, в птицеводческих организациях за отчетный период времени от одной курицы- несушки получено 156 яиц против 155 яиц годом ранее.

Текущая статистика говорит о том, что наметившаяся в предыдущие месяцы тенденция к сокращению производства яиц получила продолжение. Речь идет именно о сельскохозяйственных организациях, поскольку население региона в своих личных подсобных хозяйствах по-прежнему производит большую часть яиц. Так, в 2023 году доля сельхозорганизаций в производства яиц составляла 29 процентов, а в текущем году она снизилась до 27,3 процента.

Доля ЛПХ за год увеличилась с 70,5 до 72,3 процента. Стоит отметить, что доля крестьянско-фермерских хозяйств тоже сократилась – с 0,5 до 0,4 процента. Впрочем, она невелика и существенного влияния на всю картину не оказывает. Если говорить об общем производстве яиц хозяйствами всех категорий, то по расчетам Орелстата, за январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года яиц было произведено меньше на 1,8 миллиона штук.

Статистики также подсчитали, что по состоянию на 1 сентября 2024 года в сельхозорганизациях Орловской области насчитывалось 2,086 миллиона голов птицы, что на 9,2 процента больше, чем было годом ранее. В данном случае положительная тенденция роста поголовья наблюдается второй месяц подряд. Ранее Орелстат сообщал, что поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях региона по отношению к 1 августа 2023 года увеличилось на 96,8 тысячи голов, или на 4,9 процента.

ИА «Орелград»