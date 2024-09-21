МУП «ТТП» задолжало за техобслуживание

Подрядчику пришлось обратиться в арбитражный суд.

Муниципальное унитарное «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла проиграло очередной судебный процесс, связанный с взысканием с него крупной задолженности. Ранее предприятие уступало в судебных спорах о взыскании долгов за лизинг автобусов и а электроэнергию. В данном случае арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Новый сервис».

Из материалов дела следует, что в период с 15 февраля 2024 года по 1 мая 2024 года истец оказал услуги муниципальному предприятию. Речь идет о техническом обслуживании транспортных средств, принадлежащих ответчику. Также истец заявил, что предоставил МУП «ТТП» товарно-материальные ценности на общую сумму 2,642 миллиона рублей. Такая сумма задолженности была зафиксирована еще в марте 2024 года, что в суде было подтверждено подписанным без замечаний актом сверки взаимных расчетов.

В последующие месяцы МУП «ТТП» частично оплачивало задолженность, но платежи были небольшими. Самый крупный из них составил 105 тысяч рублей, он был заплачен в мае. Затем муниципальное предприятие платило всего по 35 тысяч рублей в месяц. Истец направил в адрес МУПа письменную претензию с требованием погасить всю сумму задолженности, но она была оставлена без ответа и удовлетворения. Неисполнение требований истца о погашении долга в добровольном порядке явилось основанием для обращения в суд с иском. Требования были удовлетворены.

Арбитражный суд постановил взыскать с муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новый сервис» 2,684 миллиона рублей, из которых задолженность составляет 2,537 миллиона рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с мая по сентябрь 2024 года – 147,5 тысячи рублей.

Кроме того, на МУП «ТТП» возложены расходы по оплате государственной пошлины в сумме 35,6 тысячи рублей. Причем МУПу будут начисляться проценты за пользование чужими денежными средствами до полного погашения долга – с суммы долга 2,537 миллиона рублей исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на день исполнения обязательства.

ИА «Орелград»