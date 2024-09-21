Прокуратура проверит информацию о нападении на подростка

21.9.2024 | 15:23 Новости, Происшествия

Мужчина применил физическую силу к несовершеннолетнему в Орле.

Фото: ИА «Орелград»

В Сети размещено виде, запечатлевшее инцидент. По данным надзорного органа, ролик снят в Железнодорожном районе. Мужчина поднял подростка и бросил его на землю. В комментариях к ролику указывают, что гражданин также высказывал угрозы в отношении других детей.

Проверку проводят полиция и прокуратура. В том числе оценят соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, в регионе действует «комендантский час» – это законодательная мера, направленная на защиту детей и запрещающая им находиться ночью на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых. Он действует с 22 до 6. В это время дети не должны гулять без сопровождения взрослых.

ИА “Орелград”

 


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