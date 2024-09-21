Орловцы могут получить признание за фото венчания

Жителей региона пригласили на православный семейный фотоконкурс.

Новый фотоконкурс «Семья в храме» стартует в Орловской области. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, его проводит Фонд Архангела Михаила. Фотоконкурс приурочен к Году семьи, объявленного в 2024 году президентом Владимиром Путиным. Прием заявок уже стартовал, продлится он по 28 февраля 2025 года. Объявление результатов запланировано на 7 апреля будущего года. Главная цель конкурса — показать роль православного храма в укреплении семейных ценностей через радость общей молитвы в нем.

«Крепкая семья — залог светлого будущего нашей Родины, – сообщают организаторы. – Но чтобы семья была крепкой, нужно, чтобы вступающие в брак мужчина и женщина имели правильные ориентиры: ценили верность, взращивали в своих сердцах любовь, уступали друг другу, хотели рожать и воспитывать детей. Практика показывает, что люди, укорененные в традиционных ценностях, в частности, в православной вере, чаще других создают крепкие семьи. Дети в них с малых лет впитывают уроки добра и любви. Этим семьям и посвящен наш фотоконкурс».

К слову, это первый подобный конкурс, организованный Фондом Архангела Михаила. Главное требование, предъявляемое к фотоработам, — они «должны передавать свет Любви, которыми лучатся семьи, пребывающие в Церкви». Для участников предусмотрено две номинации: «Взгляд профессионала» и «Сердечный выбор». Принять участие в конкурсе могут профессиональные фотографы и любители. По условиям, на снимках должны быть запечатлены семьи в православных храмах или рядом с ними.

«Совместная молитва всей семьи, бабушка, пришедшая в храм с маленьким внуком, пожилые супруги в церкви, совместная работа семьи на приходе, семья священника у Дома Божия, Венчание, Крещение ребенка и многое другое — все это сюжеты для работ фотографов, желающих принять участие в конкурсе, – пояснили организаторы. – Работы победителей будут размещены на уличных фото-стендах Рождественского бульвара Москвы и фото-стендах Усадьбы Воронцово, а также в туристических городах Московской области (Коломна, Сергиев Посад, Серпухов, Дмитров)».

ИА “Орелград”