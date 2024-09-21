Недостроенное жильё под Орлом могут продать за полцены

Областные власти распорядились о проведении электронного аукциона.

Правительство Орловской области в очередной раз распорядилось о продаже объектов незавершенного строительства. Речь идет о недостроенных коттеджах в поселке Малая Куликовка под Орлом, которые уже неоднократно выставлялись на торги. Они находятся в государственной собственности Орловской области и расположены на территории Большекуликовского сельского поселения Орловского муниципального округа.

Все предыдущие попытки пустить недострои с молотка завершились неудачно – желающих приобрести их за установленную властями цену не нашлось. Из-за отсутствия заявок на участие подобные торги раз за разом признавались несостоявшимися. Однако на этот раз все может измениться, поскольку правительство региона распорядилось провести продажу посредством публичного предложения. То есть, это будет не традиционная игра на повышение цены, а может быть игра на понижение цены. Шаг понижения составит не более 10 процентов от цены первоначального предложения.

Правда, по каждому лоту правительством утверждена и цена отсечения – это та минимально возможная цена, по которой власти готовы продать государственное имущество. В роли организаторы торгов выступает АО «Российский аукционный дом», с которым у правительства региона заключен соответствующий договор. Всего на торги будет выставлено восемь лотов, каждый из которых представляет собой недостроенный коттедж и земельный участок под ним.

Например, лот №1 представляет собой жилой объект незавершенного строительства площадью 92,6 квадратных метра. Степень готовности объекта составляет 18 процентов. Ограничение прав и обременение на него не зарегистрировано. Недострой расположен на участке категории «земли населенных пунктов». Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. Площадь участка составляет 1500 квадратных метров. Начальная цена всего указанного лота составляет 1,369 миллиона рублей, в том числе 1,074 миллиона рублей – цена дома, 294,75 тысячи рублей – цена участка.

В данном случае минимальная цена предложения, то есть цена отсечения, составляет 684 855 рублей. Иными словами, если участники аукциона начнут играть на понижение цены, то кто-то может приобрести недострой фактически за половину его первоначальной стоимости. Впрочем, на практике такое происходит не очень часто, но при проведении торгов по цене предложения все равно можно существенно сэкономить на покупке. Аналогичные условия определены и для остальных семи лотов.

ИА «Орелград»