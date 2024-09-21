Приставы ждут от орловцев электронные письма

В электронном формате можно направить исполнительный лист.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области обратилось к жителям региона с напоминанием о том, что исполнительные документы, подписанных усиленной квалифицированной подписью, можно направить в электронном виде. Такая возможность имеется и у простых граждан, и у представителей юридических лиц, в пользу которого вынесен судебный акт. Для этого следует подать в суд соответствующее письменное ходатайство.

«В случае использования электронной формы подачи исполнительного документа взыскатель не предпринимает никаких действий по самостоятельной передаче исполнительного документа, тем самым значительно экономит время на составление сопроводительной документации, снижает расходы на пересылку, а также оптимизирует нагрузку на персонал, – говорят в УФССП. – Кроме того, сокращаются сроки направления исполнительных документов».

Другим преимуществом является то, что электронный исполнительный документ, в отличие от бумажного, не может быть утерян, по крайней мере, теоретически. Значит, не будет необходимости в выдаче судом его дубликата. Вся информация отражается и хранится в базе данных судов и службы судебных приставов без дублирования на бумажном носителе. В УФССП добавили, что извещения и копии постановлений по исполнительному производству, уведомления о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения могут быть направлены участнику исполнительного производства в электронном виде через его личный кабинет на портале Госуслуг (ЕПГУ).

Тем временем Управление МВД России по Орловской области отчиталось о работе с обращениями граждан, в которой электронное взаимодействие также имеет большое значение. Так, в рамках предоставления государственных услуг за 8 месяцев текущего года Управление по вопросам миграции обработало 135 520 обращений в сфере миграции, в том числе через ЕПГУ – 23 316, через МФЦ – 43 695.

Подразделениями Госавтоинспекции за тот же период времени было осуществлено 38 713 регистрационных действий (ЕПГУ – 13 946) и оказано 13 043 услуги по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (ЕПГУ – 2852, МФЦ – 2216). В Информационный центр УМВД поступило 19 661 заявление о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости (ЕПГУ – 14 440, МФЦ – 5052), заявителям выдано – 15 865 справок. Управлением по контролю за оборотом наркотиков выдано 90 заключений на 305 лиц об отсутствии у работников непогашенной судимости.

ИА “Орелград”