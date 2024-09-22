Суд обязал МУП «ТТП» заплатить за лизинг автобусов

Муниципальное предприятие проиграло процесс на 8 миллионов.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление акционерного общества «Межрегиональная лизинговая компания» из Москвы к муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла о взыскании задолженности по договору финансовой аренды. Речь идет об автобусах, приобретенных орловским предприятием в лизинг по договору от 2021 года. Истец несколько раз уточнял свои требования в их финансовой части. Представители истца и ответчика в судебное заседание не явились.

МУП «ТТП» в своем письменном отзыве в суд указало, что «неисполнение условий договора в установленный срок связано с систематическими задержками в бюджетном финансировании». Суд установил, что 20 января 2021 года между акционерным обществом «Межрегиональная лизинговая компания» и МУП «ТТП» был заключен договор. По его условиям столичный лизингодатель обязался приобрести в собственность и передать лизингополучателю во временное владение и пользование для предпринимательских целей транспортные средства, а именно 20 автобусов ПАЗ.

Автобусы были переданы орловскому предприятию уже через пять дней после заключения договора. Платежи по договору были распределены по периодам, также стороны сразу согласовали график платежей. Согласно ему, лизинговые платежи уплачиваются муниципальным предприятием не позднее 20 числа каждого месяца в размере 1 634 703 рублей 30 копеек за каждый месяц пользования предметом лизинга, то есть автобусами. Однако МУП в нарушение условий договора оплату лизинга за период с февраля по август 2024 года не произвел в полном объеме.

В связи с этим сумма долга МП «ТТП» составила 11,442 миллиона рублей. Суд обязал транспортное предприятие выплатить ее столичной компании. Кроме того, суд обязал МУП «ТТП» заплатить неустойку в размере 69 965 рублей и 64 217 рублей в счет возмещения расходов по уплате госпошлины.

ИА «Орелград»