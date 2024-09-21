В Орле начали проверять студентов

Для каждого сформирован индивидуальный комплект проверочной работы.



В Орловской области стартовали всероссийские проверочные работы (ВПР СПО). Как сообщает Региональный центр оценки качества образования, их участниками стали студенты организаций среднего профессионального образования. ВПР СПО проводит Рособрнадзор. В этом году проверочные работы пишут первокурсники и студенты второго и третьего курсов, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов.

Сообщается, что всего в Орловской области ВПР СПО охватят около 9000 студентов из 32 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Проверочные работы будут проходить до 7 октября 2024 года. Студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, предстоит выполнить работы по профильным предметам.

Образовательная организация сама их выбирает. Это могут быть: математика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика. Также это может быть проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения. Она включает в себя задания по истории, географии, обществознанию и основам безопасности жизнедеятельности. Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, выполнят одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения.

«Для каждого участника сформирован индивидуальный комплект проверочной работы по профильному учебному предмету и комплект проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения, – пояснили в Региональном центре оценки качества образования. – При формировании вариантов ВПР СПО использовались открытые задания ЕГЭ и ОГЭ, а также задания всероссийских проверочных работ по соответствующему предмету».

Также используются разработанные отдельные линии заданий для проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения. Стоит отметить, что проверочные работы – это не экзамены, которые смогут напрямую повлиять на судьбу студентов. Их основная цель заключается в измерении уровня знаний и подготовки обучающихся. Полученные результаты могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса, а чиновники от образования получат возможность для анализа текущего состояния системы среднего профобразования и формирования программ ее развития.

ИА “Орелград”