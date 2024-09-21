В Орле автоледи сбила самокатчика

Мужчина получил травмы.

Предварительную информацию о ДТП сообщили в УМВД России по Орловской области. 20 сентября 38-летняя женщина на «Рено» двигалась по улице Рощинской. Примерно в 16:45 в районе дома №19 она начала поворачивать налево. При этом произошло столкновение с электросамокатом, на котором 52-летний мужчина ехал во встречном направлении. Госпитализация не потребовалась. После осмотра медиками мужчина был отпущен.

Напомним, летом в больницах региона отметили нехорошую тенденцию: выросло число травм, которые взрослые и дети получат при катании на самокатах. Виной падений становятся не только ДТП, но ямы на дорогах, наезды на сыпучий грунт, несоблюдение разумной скорости в городских условиях. Власти Орла задумались над тем, чтобы запретить передвижение на самокатах в определенных зонах. Пока поправки в законодательные акты прорабатываются.

ИА “Орелград”