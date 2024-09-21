Родителям напомнили об их роли в самоопределении детей

В школах Орловской области прошли собрания посвящённые профориентации.

Мероприятия организовали для родителей учеников 6–11 классов. Они состоялись во всех российских школах и собрали представителей более 8,4 миллиона школьников, участвующих в проекте «Билет в будущее».

В этом году главной темой обсуждения стала роль семьи в профессиональном самоопределении детей. Эксперты проекта «Билет в будущее» подчёркивают, что мнение родителей может быть решающими в выборе ребёнком будущей профессии. Поэтому педагоги-навигаторы не только рассказали о проекте, но и поделились советами, как помочь школьнику найти своё призвание, сообщает группа «Билет в будущее Орловская область».

В школе № 50 города Орла собрание для родителей девятиклассников провела Ирина Вилкова. Она рассказала о новых программах курса «Россия — мои горизонты», о возможностях Единой модели профориентации и особенностях современного рынка труда.

Ежегодные всероссийские собрания проводятся уже в третий раз по инициативе Министерства просвещения РФ и федерального оператора проекта «Билет в будущее» — Фонда Гуманитарных Проектов. В этом году в них приняло участие рекордное количество родителей. Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин выразил надежду, что родители получили ценные советы о том, как помочь детям сделать правильный профессиональный выбор.

ИА “Орелград”