Родителям напомнили об их роли в самоопределении детей

21.9.2024 | 10:35 Новости, Образование

В школах Орловской области прошли собрания посвящённые профориентации.

Фото: «Билет в будущее Орловская область» / Гнездиловская школа

Мероприятия организовали для родителей учеников 6–11 классов. Они состоялись во всех российских школах и собрали представителей более 8,4 миллиона школьников, участвующих в проекте «Билет в будущее».

В этом году главной темой обсуждения стала роль семьи в профессиональном самоопределении детей. Эксперты проекта «Билет в будущее» подчёркивают, что мнение родителей может быть решающими в выборе ребёнком будущей профессии. Поэтому педагоги-навигаторы не только рассказали о проекте, но и поделились советами, как помочь школьнику найти своё призвание, сообщает группа «Билет в будущее Орловская область».

В школе № 50 города Орла собрание для родителей девятиклассников провела Ирина Вилкова. Она рассказала о новых программах курса «Россия — мои горизонты», о возможностях Единой модели профориентации и особенностях современного рынка труда.

Ежегодные всероссийские собрания проводятся уже в третий раз по инициативе Министерства просвещения РФ и федерального оператора проекта «Билет в будущее» — Фонда Гуманитарных Проектов. В этом году в них приняло участие рекордное количество родителей.  Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин выразил надежду, что родители получили ценные советы о том, как помочь детям сделать правильный профессиональный выбор.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования