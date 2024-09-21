В Ливнах субсидию получит только один перевозчик

Власти города подвели итоги объявленного в августе конкурсного отбора.

Как уже рассказывал «Орелград», власти Ливен в августе организовали конкурсный отбор для перевозчиков на право получения субсидий из муниципального бюджета. Его проводило управление жилищно-коммунального хозяйства. Теперь ведомство подвело итоги. Как мы уже писали, субсидии предназначены «на возмещение части затрат в связи с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам города Ливны». Порядок субсидирования также был утвержден минувшим летом.

Как следует из приказа управления ЖКХ, всего было подано и рассмотрено три заявки на получение субсидии. Одну из них подало муниципальное унитарное предприятие «Комсервис», чуть позднее еще две заявки поступили от индивидуальных предпринимателей. Последние были отклонены. Причиной в приказе управления ЖКХ названо непредставление либо представление не в полном объеме документов, а именно: согласия на обработку персональных данных, справки в произвольной форме, подтверждающей соответствие требованиям конкурса, справки из кредитной организации с указанием полных платежных реквизитов открытого действующего расчетного счета перевозчика

Победителем отбора в результате было признано МУП «Комсервис». Это предприятие получит всю сумму, заложенную на транспортные субсидии в местном бюджете, а именно 4 миллиона рублей. По одному миллиону рублей будет выплачено за работу на муниципальных маршрутах города Ливны в июле, августе, сентябре и октябре текущего года. По условиям, на субсидии были вправе претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на пассажирские перевозки по регулируемому тарифу.

За бюджетный счет им могут возмещаться расходы на горюче-смазочные материалы и автозапчасти для транспортных средств, непосредственно используемых для работы на маршрутах, а также расходы на техническое обслуживание и ремонт автобусов, за исключением амортизационных отчислений и штрафных санкций, на заработную плату водителям. Одним из основных условий являлось наличие действующего муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров в границах города Ливны.

ИА «Орелград»