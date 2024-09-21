В Орле уклониста взяли под стражу на 30 суток

Мужчина уклонялся не от армии, а от обязательных работ.

Северный районный суд города Орла вынес постановление о заключении под стражу местного жителя, уклонившегося от исполнения наказания в виде обязательных работ. Как уточнили в пресс-службе суда, с таким ходатайством вышел начальник филиала по Северному району города Орла ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Орловской области». Он просил о заключении орловца под стражу на 30 суток уроженца – до решения вопроса о замене наказания в виде обязательных работ более строгим видом наказания.

Дело в том, что в феврале 2024 года тот же Северный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении указанного гражданина. Последнего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Тогда-то его и приговорили к наказанию в виде 400 часов обязательных работ. Места отбывания таких наказаний определяют местные власти, а за отбыванием следят сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

Из ходатайства УИИ следовало, что осужденный не просто уклонялся от исполнения наказания, а впоследствии и вовсе скрылся. Он был объявлен в розыск и недавно задержан сотрудниками полиции. Кстати, в судебном заседании и сам осужденный, и его адвокат просили суд отказать в удовлетворении ходатайства УИИ о заключении под стражу до решения вопроса о замене наказания. В то же время участвовавший в процессе прокурор поддержал заявленное начальником филиала ходатайство об заключения под стражу уклонившегося от отбывания наказания осужденного орловца.

«Рассмотрев данное представление, суд не нашел оснований для отказа в удовлетворении ходатайства начальника филиала по Северному району городу Орла ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области и заключил под стражу уклониста на 30 суток. Постановление не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Северного районного суда.

ИА «Орелград»