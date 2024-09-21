В Долгом воду очистят от железа

Вода станет чище благодаря новой насосной станции.

Администрация Должанского района объявила тендер на поставку и монтаж станции очистки воды в поселке городского типа Долгое. Это должна быть блочно-модульная станция, обладающая узлом механической очистки производительностью до 12 кубометров в час и системой удаления мутности и осадков непрерывного действия производительностью до 10 кубометров в час. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 3,447 миллиона рублей.

Цель проекта: обеспечение очистки воды для снижения уровня железа в ней до уровня предельно допустимой концентрации. Кроме того, значение мутности также планируется снизить до уровня предельно допустимой концентрации. Должанский район входит в число тех территорий Орловской области, где качество воды по мутности и содержанию в ней железа не отвечает нормам из-за своих природных характеристик. Предполагается, что установка новой станции позволит наладить технологический процесс, который обеспечит получение очищенной воды с соблюдением технологических требований и норм СанПиН.

Поставщик обязан поставить станцию очистки воды согласно условиям муниципального контракта, устанавливающего не только условия поставки и оплаты, но и требования к техническим характеристикам оборудования, его составу и комплектации. В проекте контракта подчеркнуто, что заказываемое оборудование должно быть новым, не ранее 2024 года выпуска, не бывшим ранее в эксплуатации, не прошедшее ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств.

Также власти Должанского района требуют, чтобы станция была доставлена в Долгое и смонтирована в течение 55 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания контракта. Установлена она будет на улице Ленина. Срок службы оборудования до первого капитального ремонта должен составлять 5 лет, гарантия – не менее 1 года со дня установки оборудования. Оборудование должно иметь высокие эксплуатационные характеристики с длительным сроком службы и низкими эксплуатационными затратами.

Напомним, ранее в Орловской области была проведена инвентаризации в системах водоснабжения и водоотведения. Она показала, что на территории региона действует 27 насосных станций водопровода, 1596 водозаборных сооружений, а протяженность сетей водоснабжения составляет 5,5 тысячи км. Также на территории Орловской области расположено 23 очистных сооружения, 117 канализационных насосных станций и 0,9 тысячи км сетей водоотведения.

Согласно отчету об инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения физический износ основных фондов составляет: очистных сооружений канализации – 81,56 процента, канализационных насосных станций – 65,83 процента, сетей водоотведения – 66,7 процента, сетей водоснабжения – 68,79 процента, объектов водозабора – 73,32 процента, станций водоподготовки – 49,72 процента, водоносных объектов – 60,67 процента.

ИА «Орелград»