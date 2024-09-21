Клычков рассказал, чем  был занят в Москве

Насыщенные командировки, оценил глава Орловской области.

В «двух словах» об итогах Андрей Клычков рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях 20 сентября.

«На этой неделе я, будучи в Москве, провел целый ряд совещаний. Начали мы с Росавиации и достаточно подробно с большим коллективом проработали все наши текущие статусы по аэропорту и задачи, которые нам необходимо реализовать дальше, – сказал Андрей Клычков. – Если коротко, получили полную поддержку и по линии Росавиации.

Вчера встречался с вице-премьером Виталием Савельевым. Уже зафиксировали, по сути, все окончательные договоренности для того, чтобы мы бесшовно вошли во второй этап. Как я говорил, мы этим годом заканчиваем первый этап. Пока у нас небо закрыто, есть время на полную модернизацию. В этом году взлетно-посадочная полоса, забор, охранная дорога, подведение водоснабжения аварийного, резервуар, размещение условий для техники Росавиации, терминал внешний должен быть весь построен. И оборудование для внутреннего терминала – была одна из задач. Договорились. Осталось сейчас нам доработать с Минфином окончательные уже штрихи. И переходим во второй этап, бесшовный этап реализации этого проекта.

Вчера же я встречался с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Тоже проговорили наш текущий вопрос. Еще один социальный объект, который требует поддержки федерального правительства. Дмитрий Юрьевич поддержал, сегодня я уже направил документы все для того, чтобы запустить процедуру реализации. Не буду пока говорить, скажем так, окончательно. Зайдем в стадию торгов, тогда уже все увидят.

Ну и параллельно с этим было совещание еще в Госдуме. И с Геннадием Зюгановым встретился, проговорили. Геннадий Андреевич, как всегда, спрашивает: что происходит, какие задачи, чем помочь. Плюс с депутатами Госдумы пообщались.

Параллельно по приглашению мастерской управления «Сенеж» приехала и частичка Орловщины. Мы посадили 20 саженцев наших орловских культур: и яблони, и смородина, и вишня, много-много. Действительно интересно. Было время, проходили с Андреем Бетеным, руководителем “Сенежа”, посмотрели: как кампус построен, что учесть, что доработать нам для нашего кампуса, который реализуется в Орле».

О совещании с президентом, которое Андрей Клычков анонсировал на минувшей неделе, губернатор ничего не рассказал. Нет информации и на сайте Кремля.

Напомним, в роли генерального подрядчика выступает ООО «Ирмаст-холдинг», которое отвечает и за проектирование, и за строительство аэропорта. В январе в области был создан управляющий совет по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы». Одной из его задач является контроль за данными работами.

ИА “Орелград”